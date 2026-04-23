Erste Schätzungen: Zai Lab veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Zai Lab stellt voraussichtlich am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,504 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Zai Lab in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 112,6 Millionen USD im Vergleich zu 106,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,881 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,600 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 491,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 461,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch