Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’068 -0.5%  SPI 18’486 -0.6%  Dow 49’490 0.7%  DAX 24’195 -0.3%  Euro 0.9184 0.2%  EStoxx50 5’906 -0.4%  Gold 4’739 0.6%  Bitcoin 61’818 3.7%  Dollar 0.7843 0.4%  Öl 101.8 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156BACHEM117649372
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Erste Schätzungen: Sony mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Post Holiday-Syndrom: So gelingt ein sanfter Übergang vom Urlaub in den Arbeitsalltag
Ausblick: Intel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Zai Lab Aktie 117975080 / KYG9887T1168

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Zai Lab präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zai Lab
2.00 EUR -3.85%
Kaufen Verkaufen

Zai Lab präsentiert in der voraussichtlich am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,394 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 27,10 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,310 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 874,9 Millionen HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 828,5 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,473 HKD im Vergleich zu -1,250 HKD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 3,85 Milliarden HKD, gegenüber 3,59 Milliarden HKD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch