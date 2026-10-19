Yum China Holdings Aktie 34118673 / US98850P1093
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Yum China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Yum China wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,885 USD. Dies würde einem Zuwachs von 16,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Yum China 0,760 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,50 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Yum China einen Umsatz von 3,21 Milliarden USD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,95 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,86 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 11,80 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Yum China Holdings Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Yum China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Yum China mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Yum China stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Yum China legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Yum China Holdings Inc
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.