Erste Schätzungen: Yuanjie Semiconductor Technology A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Yuanjie Semiconductor Technology A wird voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,552 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Yuanjie Semiconductor Technology A nach der Prognose von 1 Analyst 250,8 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 108,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 120,6 Millionen CNY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,11 CNY, gegenüber 1,54 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,61 Milliarden CNY im Vergleich zu 599,8 Millionen CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch