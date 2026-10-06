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YTO Express Group Aktie 1076985 / CNE0000012J8

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: YTO Express Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

YTO Express Group
17.79 CNY -1.17%
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YTO Express Group lädt voraussichtlich am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,404 CNY aus. Im letzten Jahr hatte YTO Express Group einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 6,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18,27 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei YTO Express Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,41 Milliarden CNY aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,84 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,26 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 82,92 Milliarden CNY, gegenüber 75,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 S6DBXU
Long 12’276.07 8.87 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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