YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales Aktie 87684 / ARP9897X1319
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote veröffentlicht voraussichtlich am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 339,33 ARS je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte YPF Sociedad Anonima Yacimientos Petroliferos Fiscales (D) 1 Vote -66,530 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 38,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8.611,70 Milliarden ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.214,66 Milliarden ARS umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1124,52 ARS, gegenüber -277,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 32.960,46 Milliarden ARS geschätzt, nachdem im Vorjahr 23.024,73 Milliarden ARS generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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