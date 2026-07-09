YIT Aktie 13176 / FI0009800643
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
09.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: YIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
YIT präsentiert voraussichtlich am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,006 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 456,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 412,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR, gegenüber -0,140 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,76 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Gold: Kollektiver Irrtum?
Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik lastete in den vergangenen Monaten auf dem Goldpreis - sollte sich diese Perspektive als falsch erweisen, könnte das Edelmetall einen Rebound erleben.Weiterlesen!
Nachrichten zu YIT OyjShs
|
06:21
|Erste Schätzungen: YIT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: YIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: YIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: YIT präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)