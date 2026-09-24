Yaskawa Electric Aktie 784577 / JP3932000007
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24.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Yaskawa Electric präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Yaskawa Electric stellt voraussichtlich am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 40,02 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 43,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Yaskawa Electric nach den Prognosen von 6 Analysten 143,17 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 134,55 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,33 JPY im Vergleich zu 135,88 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 594,80 Milliarden JPY, gegenüber 542,12 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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