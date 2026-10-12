Erste Schätzungen: Yamazaki Baking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Yamazaki Baking gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Yamazaki Baking im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,21 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 34,15 JPY je Aktie gewesen.

Yamazaki Baking soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 288,77 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 317,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 217,12 JPY je Aktie, gegenüber 206,78 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 1.356,61 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 1.311,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch