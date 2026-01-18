Erste Schätzungen: Yamato präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Yamato wird voraussichtlich am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 71,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Yamato noch ein Gewinn pro Aktie von 116,98 JPY in den Büchern gestanden.

Yamato soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 536,41 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 504,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,61 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 111,87 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.880,18 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1.762,70 Milliarden JPY waren.

