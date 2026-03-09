Erste Schätzungen: Xiaomi gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xiaomi stellt voraussichtlich am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,295 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,390 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 18 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 117,90 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 117,88 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,62 CNY je Aktie, gegenüber 1,03 HKD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 36 Analysten durchschnittlich auf 464,28 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 396,72 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

