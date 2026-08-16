Xi'an Longi Silicon Materials Aktie 18209070 / CNE100001FR6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials präsentiert Quartalsergebnisse
Xian Longi Silicon Materials wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xian Longi Silicon Materials im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,203 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CNY je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,22 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 20,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,303 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,30 Milliarden CNY, gegenüber 70,25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Xian Longi Silicon Materials informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schliesst mit Gewinnen -- Wall Street zum Handelsende mit Abgaben -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas nach unten. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.