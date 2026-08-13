Erste Schätzungen: X-Trade Brokers Dom Maklerski informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

X-Trade Brokers Dom Maklerski öffnet voraussichtlich am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,19 PLN. Im Vorjahresquartal waren 1,84 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 905,8 Millionen PLN – das wäre ein Zuwachs von 51,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 597,0 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,40 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,48 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden PLN, gegenüber 2,26 Milliarden PLN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch