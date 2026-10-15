WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT Aktie 28034604 / CNE100001ZF9
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,445 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT 0,290 CNY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 36,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,23 Milliarden CNY gegenüber 3,83 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,46 CNY im Vergleich zu 1,01 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 19,00 Milliarden CNY, gegenüber 14,39 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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