Erste Schätzungen: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT präsentiert voraussichtlich am 29.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,278 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,240 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 21,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,27 Milliarden CNY gegenüber 3,51 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,01 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,50 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,39 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch