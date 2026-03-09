Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WuXi AppTec präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WuXi AppTec wird voraussichtlich am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,98 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,07 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 24,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,76 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,05 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,31 HKD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,51 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 29 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 49,66 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 41,11 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.ch