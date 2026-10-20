WSP Global Aktie 23234608 / CA92938W2022
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WSP Global legt Quartalsergebnis vor
WSP Global wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 3,20 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,18 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,82 Prozent auf 4,22 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte WSP Global noch 4,53 Milliarden CAD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,36 CAD je Aktie, gegenüber 7,38 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 16,57 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 18,29 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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