Worthington Industries Aktie 987222 / US9818111026
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07.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Worthington Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Worthington Industries gibt voraussichtlich am 22.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten schätzen, dass Worthington Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,761 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Worthington Industries nach den Prognosen von 5 Analysten 331,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 303,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,73 USD im Vergleich zu 3,14 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,47 Milliarden USD, gegenüber 1,38 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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