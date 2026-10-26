Erste Schätzungen: Wixcom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wixcom wird voraussichtlich am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.

Wixcom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 566,3 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 20 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 505,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 2,26 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch