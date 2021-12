Erste Schätzungen: Wipro präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wipro lädt voraussichtlich am 12.01.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 5,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,17 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 201,64 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 28,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,70 Milliarden INR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 39 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 22,47 INR, gegenüber 19,07 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 40 Analysten im Durchschnitt 791,02 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 619,43 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch