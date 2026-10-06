Winnebago Industries Aktie 986760 / US9746371007
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Winnebago Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Winnebago Industries wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,493 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,490 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 14,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 664,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 777,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,81 USD, gegenüber 0,910 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 2,72 Milliarden USD im Vergleich zu 2,80 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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