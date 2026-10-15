Willfar Information Technology a Aktie 51730300 / CNE100003RR7
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Willfar Information Technology A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Willfar Information Technology A wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,310 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Willfar Information Technology A 0,350 CNY je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 783,2 Millionen CNY – ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Willfar Information Technology A 744,0 Millionen CNY erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 CNY, gegenüber 1,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,10 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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