Will Semiconductor Aktie 36452180 / CNE100002XM8
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Will Semiconductor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Will Semiconductor wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,894 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,980 CNY je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Will Semiconductor in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,98 Milliarden CNY im Vergleich zu 7,83 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,79 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,37 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,11 Milliarden CNY, gegenüber 28,84 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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