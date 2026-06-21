Wihlborgs Fastigheter AB Registered Shs Aktie 119139751 / SE0018012635
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21.06.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wihlborgs Fastigheter Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wihlborgs Fastigheter Registered wird voraussichtlich am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,77 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 20,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wihlborgs Fastigheter Registered 1,47 SEK je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 5,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,16 Milliarden SEK gegenüber 1,10 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,60 SEK, gegenüber 7,22 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 4,65 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,38 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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