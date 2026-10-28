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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wienerberger stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Wienerberger wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Wienerberger für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,052 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,43 Milliarden USD – ein Plus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wienerberger 1,37 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,48 Milliarden USD, gegenüber 5,15 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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