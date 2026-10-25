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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Whitehorse Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Whitehorse Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 15,2 Millionen USD gegenüber 15,9 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,59 Prozent.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,968 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 61,1 Millionen USD, gegenüber 37,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
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|Ausblick: Whitehorse Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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