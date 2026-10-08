Westlife Development Aktie 21588236 / INE274F01020
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Westlife Development stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Westlife Development stellt voraussichtlich am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Westlife Development im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,410 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,78 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,31 Milliarden INR gegenüber 6,42 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,51 INR im Vergleich zu 2,07 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 29,62 Milliarden INR, gegenüber 26,25 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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