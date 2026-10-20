Western Union Company Aktie 2702470 / US9598021098
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Western Union Company stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Western Union Company präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,339 USD. Das entspräche einer Verringerung von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,02 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Union Company einen Umsatz von 1,03 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,07 Milliarden USD, gegenüber 4,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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