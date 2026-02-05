Erste Schätzungen: Western Union Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Western Union Company präsentiert in der voraussichtlich am 20.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,431 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 61,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,13 USD je Aktie erzielt worden waren.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,06 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Western Union Company für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,04 Milliarden USD aus.

17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,73 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,09 Milliarden USD, gegenüber 4,20 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch