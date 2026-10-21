Western Forest Products Aktie 147349851 / CA9582117086
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Western Forest Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Western Forest Products stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,177 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Western Forest Products noch -5,710 CAD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 233,0 Millionen CAD gegenüber 232,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -3,618 CAD, gegenüber -7,560 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 897,3 Millionen CAD im Vergleich zu 987,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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