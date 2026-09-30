Westamerica Bancorp Aktie 985057 / US9570901036
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Westamerica Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Westamerica Bancorp wird voraussichtlich am 15.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,17 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Westamerica Bancorp ein EPS von 1,12 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Westamerica Bancorp in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 63,1 Millionen USD im Vergleich zu 67,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,64 USD im Vergleich zu 4,52 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 251,9 Millionen USD, gegenüber 271,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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