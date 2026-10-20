Erste Schätzungen: Wesdome Gold Mines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wesdome Gold Mines wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,634 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Wesdome Gold Mines einen Gewinn von 0,580 CAD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 230,3 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Wesdome Gold Mines für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 262,7 Millionen CAD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,95 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden CAD, gegenüber 914,3 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch