WESCO International Aktie 802348 / US95082P1057
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WESCO International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WESCO International wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD gegenüber 3,79 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,86 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,20 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,86 USD, wohingegen im Vorjahr noch 13,05 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,19 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 23,51 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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