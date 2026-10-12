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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Werner Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werner Enterprises
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Werner Enterprises öffnet voraussichtlich am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Werner Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,356 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,340 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Werner Enterprises im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 950,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,17 Prozent gesteigert.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,64 Milliarden USD, gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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