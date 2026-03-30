Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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30.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wells Fargo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wells Fargo präsentiert in der voraussichtlich am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
21 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,58 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wells Fargo einen Gewinn von 1,39 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 27,47 Prozent auf 21,74 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 88,36 Milliarden USD, gegenüber 124,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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