Weichai Power Aktie 1802855 / CNE1000004L9
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Weichai Power legt Quartalsergebnis vor
Weichai Power äussert sich voraussichtlich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen, dass Weichai Power für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,395 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 64,04 Milliarden CNY für Weichai Power, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 60,09 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,69 CNY, gegenüber 1,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 255,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 251,11 Milliarden HKD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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