Erste Schätzungen: Weatherford International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Weatherford International wird voraussichtlich am 20.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,12 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,13 Milliarden USD gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,96 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,97 USD, gegenüber 5,93 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4,67 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch