Erste Schätzungen: Wayfair A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wayfair A wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 28 Analysten von einem Gewinn von 0,785 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

31 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent auf 3,37 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,87 USD je Aktie, gegenüber -2,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 32 Analysten durchschnittlich auf 13,42 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch