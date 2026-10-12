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Waste Management Aktie 933404 / US94106L1098

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Waste Management präsentiert Quartalsergebnisse

Waste Management
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Waste Management wird sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 24 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Waste Management noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 22 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,66 Prozent auf 6,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,70 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 26,41 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 25,20 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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