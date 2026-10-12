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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wärtsilä präsentiert Quartalsergebnisse

Wärtsilä
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Wärtsilä gibt voraussichtlich am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten schätzen, dass Wärtsilä für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,254 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,48 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,63 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,06 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,39 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,91 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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