Warrior Met Coal LLC Registered Shs Aktie 36329396 / US93627C1018
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Warrior Met Coal LLC Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Warrior Met Coal LLC Registered öffnet voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,51 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 503,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 53,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 327,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,62 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 2,04 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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