Warom Technolog a Aktie 36634799 / CNE100002X67
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Warom Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Warom Technology A wird voraussichtlich am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,329 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 756,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 840,8 Millionen CNY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,10 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,20 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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