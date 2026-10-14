Erste Schätzungen: Warom Technology A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Warom Technology A wird sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,343 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warom Technology A 0,310 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Warom Technology A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 844,2 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Warom Technology A 675,4 Millionen CNY umsetzen können.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,10 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,47 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,20 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.ch