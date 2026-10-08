Warehouses De Pauw Aktie 51578168 / BE0974349814
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Warehouses De Pauw stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Warehouses De Pauw lässt sich voraussichtlich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Warehouses De Pauw die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,420 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Warehouses De Pauw 0,470 EUR je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Warehouses De Pauw in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 5,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 122,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 129,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,61 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 492,5 Millionen EUR, gegenüber 523,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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