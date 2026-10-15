Walvax Biotechnology Aktie 11929735 / CNE100000WN2
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Walvax Biotechnology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Walvax Biotechnology wird voraussichtlich am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,010 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Walvax Biotechnology 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 470,2 Millionen CNY aus – eine Minderung von 16,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Walvax Biotechnology einen Umsatz von 564,6 Millionen CNY eingefahren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,030 CNY, gegenüber 0,110 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 1,88 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Walvax Biotechnology Co Ltd (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Walvax Biotechnology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Walvax Biotechnology öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Walvax Biotechnology Co Ltd (A)
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen sind zurück: US-Anleger uneins -- SMI schliesst mit kräftigen Gewinnen -- DAX geht fester aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag deutliche Gewinne, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.