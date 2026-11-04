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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Walmart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wie Walmart mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.
Walmart wird sich voraussichtlich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals äussern.
38 Analysten schätzen, dass Walmart für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.
34 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,50 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Walmart für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,24 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,89 USD aus. Im Vorjahr waren 2,73 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 40 Analysten im Durchschnitt 752,69 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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