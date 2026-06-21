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Wallenstam AB Registered b Aktie 118955623 / SE0017780133

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21.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wallenstam Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wallenstam AB Registered b
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Wallenstam Registered B wird voraussichtlich am 06.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,513 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wallenstam Registered B -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 775,5 Millionen SEK gegenüber 822,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,84 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,97 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,11 Milliarden SEK, gegenüber 3,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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