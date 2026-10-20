Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wallenius Wilhelmsen ASA stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Wallenius Wilhelmsen ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,465 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 6,06 NOK je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD für Wallenius Wilhelmsen ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,44 Milliarden NOK erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie, gegenüber 25,03 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 5,36 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 54,41 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch