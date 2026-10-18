Erste Schätzungen: Wajax mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wajax wird voraussichtlich am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,776 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,770 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 503,6 Millionen CAD – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wajax 483,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,09 CAD je Aktie, gegenüber 2,64 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,09 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 2,15 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch