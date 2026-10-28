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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Wacker Neuson SE-Bilanz.
Wacker Neuson SE stellt voraussichtlich am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,400 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wacker Neuson SE ein EPS von 0,390 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 590,5 Millionen EUR gegenüber 550,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 EUR, gegenüber 1,14 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,38 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,22 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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